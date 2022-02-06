صحة الزرقاء تباشر اعطاء المطعوم ضد السحايا للمعتمرين

الوكيل الاخباري - باشرت كوادر مديرية صحة محافظة الزرقاء اعطاء المطاعيم الرباعية ضد مرض السحايا للمواطنين الراغبين بأداء العمرة .



وبين رئيس قسم رقابة الأمراض في مديرية صحة الزرقاء الدكتور خالد البحتي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاحد انه يتم تطعيم نحو 100 شخص يوميا في المراكز المعتمدة والتي تشمل : مديرية صحة الزرقاء ، ومركز صحي الظليل الشامل ، ومركز صحي الهاشمية الأولي ، ومركز صحي المشيرفة الشامل ، اضافة الى مركز صحي الرصيفة الشمالي الأولي ومركز صحي الأزرق الشامل .

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