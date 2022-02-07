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الإثنين، 07-02-2022 11:48 ص

76 مركز اقتراع وفرز للانتخابات البلدية ومجلس المحافظة في الزرقاء

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الوكيل الإخباري - بدأت لجنة الإشراف على انتخابات بلدية الزرقاء ومجلس محافظة الزرقاء "اللامركزية"، اليوم الاثنين، باستقبال طلبات الترشح للانتخابات في مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي وحتى الأربعاء المقبل.

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وقال رئيس اللجنة الدكتور منذر كريشان، إن عدد مراكز الاقتراع والفرز في منطقة الزرقاء الكبرى، بلغ 76 مركزا، تتضمن 373 قاعة انتخابية موزعة على ست دوائر انتخابية، ولأول مرة تستحدث 5 مراكز اقتراع وفرز جديدة في الدائرتين الخامسة والسادسة، وهي مركز مدرسة أم سلمة الثانوية الشاملة للبنات، ومركز مدرسة مظهر ارسلان الشاملة للذكور، ومركز مدرسة الإسكان الأساسية، ومركز مدرسة حي الحاووز الثانوية الشاملة للبنات، ومركز مدرسة حسن خالد أبو الهدى الثانوية الشاملة للبنين.


واضاف انه سيكون هناك ثلاثة صناديق في كل قاعة انتخابية، الأول سيكون مخصصا لانتخاب رئيس البلدية، والثاني لانتخاب أعضاء المجلس البلدي حسب الدائرة الانتخابية، والثالث لانتخاب أعضاء مجلس محافظة الزرقاء بحسب الدائرة الانتخابية.


وأشار إلى أن عدد الناخبين في الزرقاء، بلغ 377 الفا، تشكل الإناث منهم 51 بالمئة، والذكور 49 بالمئة.


وبين أن اللجنة أنهت الكشف الحسي على جاهزية مراكز الاقتراع والفرز من ناحية الربط الإلكتروني والتجهيزات الخاصة بالمرافق، مع الأخذ بعين الاعتبار إجراءات السلامة العامة.


ولفت إلى إزالة حوالي 25 مخالفة تتعلق برفع يافطات أو افتتاح مقرات انتخابية بخلاف تعليمات الدعاية الانتخابية المفترض أن تبدأ اليوم.

 




 

 


 

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