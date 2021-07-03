1.4 مليون متر مكعب من المياه سحبت نتيجة اعتداءات على الخطوط في 2020

الوكيل الإخباري -

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قالت وزارة المياه والري، السبت، إن أكثر من 1.4 مليون متر مكعب من المياه سحبت نتيجة اعتداءات على الخطوط الناقلة خلال العام الماضي، وهو ما "يشكل عائقا كبيرا" أمام تأمين المياه بكميات كافية للمواطنين.وأوضح الناطق باسم الوزارة، عمر سلامة، أن "كميات المياه نتيجة الاعتداءات زادت عن مليون و400 ألف متر مكعب خلال العام الماضي، بالتالي هذه حصة كبيرة جدا تعزز التزويد المائي وتضمن وصول المياه للمواطنين"."الاعتداءات هي معيق رئيسي. رغم التحديات المائية وتناقص كميات المياه وانخفاض الموسم المطري، إلا أن أي اعتداء على أي خط ناقل حتى يتم معالجته لا بد من توقيف الضخ وإعادة تصويب الوضع والكوادر الفنية بدلا من أن تقوم بمتابعة انتظام أدوار المياه في المناطق تتوجه لإصلاح الخطوط الناقلة الرئيسية وبالتالي تحدث إرباك كبير في عملية التزويد المائي في جميع مناطق المملكة"، وفق سلامة.وتحدث عن "ضبط خلال بضعة شهور ماضية نحو 111 اعتداء في مناطق مختلفة في محافظة الكرك، وتم تحويل 17 قضية منها للمحاكم، وآخر الضبوطات (الجمعة) على ناقل مياه السلطاني".ورأى سلامة أن "الاعتداءات لا شك بأنها تشكل عائقا كبيرا على قدرتنا على تأمين المياه بكميات كافية للمناطق وتؤثر بشكل كبير على هذه الحصص، ونتعامل معها بكافة أنواع الإجراءات ومن خلال الحكام الإداريين والأجهزة الأمنية، سيتم تكثيف هذه الحملات ومستمرة في جميع المناطق".