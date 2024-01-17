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الأربعاء، 17-01-2024 01:43 م

1.65 مليون طالب في المدارس الحكومية يلتحقون بمدارسهم الأحد المقبل

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الوكيل الاخباري - براءة الشلالدة 
قال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد المساعفة، إن الوزارة استعدت لاستقبال مليون و650 ألف طالب وطالبة في المدارس الحكومية ، ومدارس الثقافة العسكرية، ووكالة الغوث، يوم الأحد القادم مع انطلاقة الفصل الدراسي الثاني موزعين على 4073 مدرسة في مختلف مناطق المملكة .

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وأضاف المساعفة اليوم الاربعاء لـ "الوكيل الاخباري" أن التربية أنهت توزيع كافة الكتب المدرسية على المديريات والمدارس لتسليمها للطلبة في أول يوم دراسي بالفصل الدراسي الثاني الأحد القادم الموافق 21 -1- 2024.


وأوضح أن 115 ألفا من الكوادر التدريسية والإدارية في التعليم الحكومي العام ، مشيراً ان غرفة العمليات في الوزارة جاهزة لمتابعة سير بدء الفصل الدراسي الثاني واستقبال الملاحظات من الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور.


 




 

 


 

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