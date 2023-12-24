صندوق الضمان يلتقي "إدارية المتقاعدين"

الوكيل الإخباري - التقى رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور عزالدين كناكرية في الصندوق اليوم الأحد، رئيس الهيئة الإدارية للجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي أحمد القرارعة وأعضاء الهيئة الإدارية وعدد من منتسبي الجمعية بحضور عدد من المدراء والفنيين المعنيين من الصندوق.

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وأكد كناكرية خلال اللقاء، حرص الصندوق على التواصل مع الجمعية ومنتسبي الضمان الاجتماعي بعد تقاعدهم، لإيصال رسالته لجميع فئات المجتمع وعلى رأسهم المتقاعدون.



ويعكس هذا النهج التزام الصندوق بالشفافية والمصداقية، وبما يساهم في تعزيز طمأنينة منتسبي ومتقاعدي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بأن مدخراتهم يتم استثمارها بحصافة ومسؤولية وفقا لقواعد الإدارة الرشيدة.



وعرض كناكرية خلال اللقاء أداء الصندوق واستثماراته في القطاعات الحيوية والموزعة على مختلف محافظات المملكة، كما تم عرض أهمية دور هذه الاستثمارات في تحقيق نمو الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل نوعية للأردنيين.



من جهته، أشاد رئيس الهيئة الإدارية، بجهود صندوق الاستثمار ودوره في تعزيز متانة المركز المالي للضمان الاجتماعي، مؤكدا أهمية التعاون بين الطرفين في سبيل تقديم أفضل الخدمات للمتقاعدين، وكذلك دور المتقاعدين في التعريف بإنجازات الصندوق واستثماراته.