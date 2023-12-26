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الثلاثاء، 26-12-2023 11:24 ص

التربية تنهي استعداداتها لعقد تكميلية التوجيهي وأول جلساتها الخميس القادم

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الوكيل الاخباري - براءة الشلالدة
أنهت وزارة التربية والتعليم استعداداتها لعقد امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2023 / الامتحان التكميلي والذي تبدأ أولى جلساته يوم بعد غد الخميس الموافق 28 كانون أول 2023 وتنتهي يوم الاثنين الموافق 15 كانون ثانٍ 2024.

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وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم أحمد المساعفة لـ"الوكيل الاخباري" اليوم الثلاثاء أن الوزارة مستعدة لبدء امتحانات الدورة التكميلية، متمنيا النجاح والتوفيق للطلبة.


ونوه أن وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة التقى مع مديري التربية والتعليم وأكد على ضرورة توفير الأجواء المناسبة، وبيئة آمنة لكي يتقدم الطلبة لامتحانهم بكل يسر وسهولة.


وبين أن الوزارة شكلت فرقا لتفقد جاهزية القاعات التي سيعقد فيها الامتحان وكذلك مراكز التصحيح، حيث عملت الوزارة على تهيئة البيئة الامتحانية الملائمة بما يلبي احتياجات الطلبة من: مياه الشرب، والتهوية والإضاءة المناسبتين، وتزويدها بالمقاعد المريحة والتي تناسب أحجام الطلبة وطريقة كتابتهم، واللوحات الإرشادية، وتوفر كافة المستلزمات التي تساعد على تقديم الامتحان بكل يسر.


وبلغ عدد المتقدمين لامتحان التكميلي للثانوية العامة، نحو 80 ألف طالب وطالبة.


 




 

 


 

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