الخميس 02-09-2021
الوكيل الاخباري

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الخميس، 02-09-2021 12:05 م

100 ألف شخص سيستفيد من برنامج التشغيل الوطني

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الوكيل الاخباري- عقد فريق عمل برنامج التشغيل الوطني في وزارة العمل أولى اجتماعاته اليوم الخميس برئاسة وزير العمل يوسف الشمالي.

وأكد وزير العمل يوسف الشمالي أن هذا الاجتماع الأول لفريق عمل برنامج التشغيل الوطني الذي جاء ضمن أولويات عمل الحكومة الاقتصادي (2021-2023) ضمن محور تعزيز المنافسة وتحفيز التشغيل، مشيراً إلى أن برنامج التشغيل الوطني حددت مدة انجازه أولويات الحكومة خلال عامي (2022-2023) وخصص له 80 مليون دينار ويستهدف تشغيل 100 ألف مستفيد.

ولفت الشمالي إلى أن فريق عمل البرنامج سيواصل اجتماعاته لوضع الخطة التنفيذية له للشروع مباشرة بالخطوات العملية للوصول إلى أهداف البرنامج ضمن الإطار الزمني المعلن لتطبيقه.

ويضم فريق عمل برنامج التشغيل الوطني الأمناء العامين لوزارات المالية والتخطيط والصناعة والتجارة والزراعة ومدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي ونقيب المقاولين ورؤساء غرف صناعة وتجارة الأردن وعمان ومنتدى الاستراتيجيات الأردني والمنتدى الاقتصادي الأردني ومركز تطوير الأعمال.

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