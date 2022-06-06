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الإثنين، 06-06-2022 07:14 ص

1050 طن قمح وشعير بلدي وردها المزارعون إلى الصوامع حتى السبت

قمح


الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي 
قال مقرر اللجنة المركزية لشراء الحبوب للموسم الحالي 2021/2022 في وزارة الزراعة المهندس محمد الجمال، إن كميات الحبوب من القمح والشعير البلدية المُستلمة من المزارعين بلغت حتى مساء أول أمس السبت (1050) طن  تقريباً   .

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وبيّن الجمال لـ " الوكيل الإخباري" أن 159 طن من القمح البلدي وردت من المزارعين من أقليم الشمال، فيما بلغت الكميات المستلمة من أقليم الوسط 10 أطنان.
وأشار إلى أن كميات الشعير المستلمة من أقليم الشمال بلغت 840 طناً، ومن الوسط 41 طن تقريباً. 


من جهته قال مدير المخزون في وزارة الصناعة والتجارة والتموين المهندس عاطف علاونة أن الموسم ما زال في بدايته، مبيناً أن هذه الكميات سوف تزيد بالتوالي، وسيتم تخزينها في صوامع الحبوب، وفقا لما هو مُعد. 


وكان قد وافق مجلس الوزراء على البدء بشراء محصوليّ القمح والشَّعير (بذار ومواني) من المزارعين، من إنتاج الموسم الزِّراعي 2021/2022م، وذلك على حساب الإتجار المفتوح لدى وزارة الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين، وبالتَّنسيق مع وزارة الزِّراعة والمؤسَّسة التَّعاونيَّة الأردنيَّة، وبحسب ما هو معمول به خلال السَّنوات السَّابقة.
وتضمَّن القرار، اعتماد أسعار شراء القمح من نوع (بذار) بواقع (500) دينار للطنّ الواحد، ومن نوع (مواني) بـ(420) ديناراً للطنّ الواحد. فيما تمَّ اعتماد أسعار الشَّعير من نوع (بذار) بواقع (420) ديناراً للطنّ الواحد، ومن نوع (مواني) بـ(370) ديناراً للطنّ الواحد.


كما تضمَّن القرار الاستمرار في تفويض اللَّجنة المركزيَّة لشراء الحبوب بالإعلان المسبق عن أسعار شراء الحبوب اعتباراً من نهاية موسم تسليم الحبوب، والإعلان عن سعر الشراء للموسم اللَّاحق كدعم للمزارعين لزراعة أراضيهم.


 




 

 


 

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