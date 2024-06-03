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الإثنين، 03-06-2024 02:49 م

1098 طنا من الخضار والفواكه والورقيات ترد للسوق المركزي في إربد

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الوكيل الاخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي، التابع لبلدية اربد الكبرى، اليوم الاثنين، 1098 طنا.

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وقال مدير السوق المركزي في بلدية اربد الكبرى المهندس ربيع الروسان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ان مجموع ما وصل السوق المركزي في اربد من الخضار بلغ 691 طنا و108 أطنان فواكه، و45 طن ورقيات، و11 طنا ما بين الفواكه والخضار، و243 طنا من مواد مثل الفراولة والشمام والبطيخ وغيرها.


وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق مركزي اربد، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10-20 قرشا، والبصل الناشف 18-30 قرشا، والثوم 150-250 قرشا، والبطاطا 25-43 قرشا، والبندورة 10-20 قرشا، والخيار 15-25 قرشا، والزهرة 18-40 قرشا، والبطيخ 12-20 قرشا، والشمام 15-30 قرشا.

 




 

 


 

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