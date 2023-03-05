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الأحد، 05-03-2023 10:37 ص

11 ألف زائر للبترا في عطلة نهاية الأسبوع

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الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات

 

أكد رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي سليمان الفرجات، اليوم الاحد أنه بلغ عدد زوار مدينة البترا الأثرية خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي نحو 11 ألف زائر.اضافة اعلان


وقال لـ "الوكيل الاخباري" إن عدد زوار مدينة البترا الأثرية خلال يوم الخميس الماضي بلغ نحو 3000 أجنبي و500 زائر أردني وعرب.

وأضاف أن يوم الجمعة شهد حركة سياحية نشطة غير اعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة فقد دخل البترا نحو 3000 آلاف سائح أجنبي و 1181 أردني وعرب. 

وبلغ عدد الزوار يوم أمس السبت للمدينة الوردية نحو 3489 سائح أجنبي و369 سائح أردني وعرب.

وتوقع أن تصل الاعداد إلى 4000 آلاف زائر يوميا خلال شهر آذار.

وأوضح الفرجات، أن السلطة ستستمر بالعمل مع جميع الشركاء لتأخذ البترا حصتها من سوق السياحة العالمي.

 




 

 


 

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