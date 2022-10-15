11 باحثا من البلقاء التطبيقية ضمن قائمة أفضل 2 بالمئة على مستوى العالم

الوكيل الاخباري - اختير 11 عضوا من أعضاء هيئة التدريس في جامعة البلقاء التطبيقية ضمن قائمة أفضل 2 بالمئة من الباحثين على مستوى العالم الأكثر تأثيراً واستشهاداً، بحسب قاعدة بيانات الباحثين المحدثة لمؤشرات الاقتباس، التي أعدتها جامعة ستانفورد ودار النشر العالمية السيفير للعام 2022.



والأعضاء الذين جرى اختيارهم، هم الدكتور زكريا القضاة والدكتور عمر بدران والدكتور جمال جابر والدكتور مازن أبو خضر والدكتور محمد الحسن والدكتور شريدة العمري من كلية الهندسة التكنولوجية، والدكتور زيد عضيبات والدكتور عمر أبو عرقوب والدكتور خليل عساف من كلية العلوم، والدكتور محمد البيطار من كلية الحصن الجامعية، والدكتور جعفر الزعبي من كلية الهندسة.

اضافة اعلان