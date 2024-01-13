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السبت، 13-01-2024 11:40 ص

11.61 مليار دينار دفعها أردنيون عبر اي فواتيركم خلال 2023

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الوكيل الإخباري - أصدرت الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص "جوباك" تقريرها الشهري لأنظمة الدفع، لشهر كانون الأول 2023، بينّت فيه عدد حركات الدفع وقيمتها خلال العام الماضي.

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وبيّن التقرير الذي اطلع عليه " الوكيل الإخباري" أن عدد الحركات التي تمت على نظام "اي فواتيركم" خلال 2023، وصلت إلى 52.59 مليون حركة، بقيمة مالية بلغت 11.61 مليار دينار أردني .


وأوضح التقرير، أن عدد حركات الدفع والتحويل التي تمت عبر نظام "كليك"، "الصادرة من البنوك" وصلت إلى 30.21 مليون حركة، بقيمة مالية بلغت 4.48 مليار دينار أردني، ووصلت عدد الحركات بين نظام "كليك والمحافظ" 56.8 مليون حركة، بقيمة مالية بلغت 8.23 مليار دينار.


وحول نظام المحافظ "جوموبي" بين التقرير أن عدد الحركات عبر النظام للحوالات من المحافظ وصلت إلى 26.61 مليون حركة، بقيمة مالية بلغت 3.12 مليار دينار أردني.

 




 

 


 

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