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الوكيل الاخباري
 

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الأحد، 17-12-2023 06:44 م

هل يؤثر تعديل أسس إيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف على التعرفة الكهربائية ؟

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الوكيل الإخباري - قال مصدر رسمي مطلع، إن التعديلات التي صدرت اليوم في الجريدة الرسمية، والتي تخص أسس إيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف، لا تؤثر على تعرفة الكهرباء المعمول بها حالياً في المملكة. اضافة اعلان


وبين المصدر لـ " الوكيل الإخباري" أن هذه التعديلات تشمل فقط المقابر، والتي تتبع تنظيميا للبلديات، حيث يتم إيصال الكهرباء لهذه المنازل بقيمة 10 آلاف دينار لكل مقبرة من حساب فلس الريف، وباقي المبلغ من حساب الجهة المستفيدة. 

وأشار إلى أن التعرفة المعمول بها حالياً للاشتراك المنزلي أو التجاري أو الصناعي باقية كما هي دون أي تعديل. 

ووافق مجلس الوزراء اليوم على الأسس المعتمدة لإيصال التيار الكهربائي، على حساب فلس الريف.

 




 

 


 

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