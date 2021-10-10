12.1 مليار دينار موجودات صندوق استثمار الضمان

الوكيل الاخباري–

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أعلنت رئيسة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلود السقاف أن موجودات الصندوق ارتفعت في نهاية الربع الثالث من العام الحالي “30/9/2021” لتصل إلى 12.1 مليار دينار، مقارنة مع 11.2 مليار دينار نهاية العام 2020، وبنمو نسبته 8%.وعرضت السقاف في بيان صحفي، أبرز نتائج اداء المحافظ الاستثمارية للصندوق، والتي تشير أن “الصندوق” حقق دخلاً من عوائد المحافظ الاستثمارية بقيمة 440 مليون دينار مع نهاية الربع الثالث من هذا العام، مقارنة مع 375.6 مليون دينار لنفس لفترة من العام الماضي, وبنمو نسبته 17%. وعزت السقاف هذا الارتفاع إلى نمو العوائد الاستثمارية المتحققة من الاستثمار في السندات وأدوات السوق النقدي.وأوضحت أن الموجودات توزعت على عدد من المحافظ الاستثمارية وهي أدوات السوق النقدي والتي شكلت ما نسبته 11.8% من المحفظة الكلية للصندوق، السندات 57.7%، القروض 3.4%، الاسهم 17%، الاستثمارات العقارية 6% والاستثمارات السياحية 2.5%.وأضافت أن التحسن التدريجي في اداء بورصة عمان، انعكس أيضاً على أداء محفظة الاسهم للصندوق، والتي سجلت أرباحاً دفترية بلغت حوالي 441 مليون دينار نهاية الربع الثالث من هذا العام، مقابل خسائر دفترية بلغت حوالي 343 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.وقالت السقاف إنه يتم العمل حاليا على تطوير الخطة الاستراتيجية للأعوام 2022 – 2024 والبناء على ما تم انجازه لتعزيز متانة المركز المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وتحقيق عوائد مجدية من الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية المختلفة. ‏وفي ذات السياق، بينت السقاف أن الصندوق يستهدف الاستثمار في مشاريع الشراكة التي يتم طرحها على مستوى وطني، أبرزها مشروع الناقل الوطني لتحلية ونقل مياه البحر الأحمر، وذلك على شكل مساهمة في ملكية شركة المشروع مع الائتلاف الفائز بتنفيذ المشروع.كما يقوم الصندوق حاليا بالتباحث مع الجهات المعنية للمشاركة في مشروع إنشاء عدد من المدراس الحكومية، بالإضافة إلى دراسة عدد من الفرص الاستثمارية في القطاع السياحي والتطوير العقاري.وفي إطار المتابعة المستمرة للاستثمارات، قام الصندوق بزيارات ميدانية لعدد من الشركات التي يساهم بها الضمان الاجتماعي، وكذلك المشاريع التي تقوم بتنفيذها تلك الشركات للوقوف على سير العمل فيها والاطلاع على خططها المستقبلية.ولغايات تمكين وتعزيز قدرات موظفيه ومواكبة التوجهات الادارية الحديثة، عقد الصندوق برنامجاً تدريبياً مكثفاً لمدراء الصندوق بعنوان “المهارات القيادية الفعالة”، والذي يتضمن تطوير مهارات التحفيز الفعال وتعزيز الانتماء المؤسسي وادوات صناعة الأفكار الابداعية.