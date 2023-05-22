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الإثنين، 22-05-2023 07:48 م

14 شاحنة أردنية محملة بالمواد الإغاثية إلى سوريا

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الوكيل الاخباري - وصلت اليوم الإثنين قافلة مساعدات مقدمة من الحكومة تضم 14 شاحنة محملة بالمواد الإغاثية المتنوعة إلى الأراضي السورية، عبر مركز نصيب الحدودي مع الأردن، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".

وبين مدير مركز نصيب السوري المهندس شادي أبازيد، أن القافلة تحمل مواد غذائية وطبية ومساعدات أخرى، تم تسليمها في المركز لمنظمة الهلال الأحمر العربي السوري ليتم نقلها إلى دمشق، ومن ثم توزيعها على المتضررين من الزلزال.

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