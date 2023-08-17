15 % انخفاض نسب إشغال الفنادق بسبب الحرّ وقرب العام الدراسي

الوكيل الإخباري - قال نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية والناطق باسمها حسين هلالات، الخميس، إنه لوحظ انخفاض نسب إشغال الفنادق بسبب موجة الحر، التي استمرت لفترات طويلة وقرب بدء العام الدراسي.

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وأوضح هلالات لـ "الوكيل الإخباري" إن نسب إشغال الفنادق في هذا التوقيت من كل عام، تكون أكثر ارتفاعا، خاصة مع نشاط الحركة السياحية،.



وبين أنه انخفضت نسب إشغال الفنادق في عمّان 7% نهاية الأسبوع الحالي، مقارنة بنهاية الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن نسب إشغال الفنادق بمختلف تصنيفاتها انخفضت في البترا نهاية الأسبوع الحالي 5%، وفي البحر الميت انخفضت 5%، وانخفضت في العقبة 15%.



وأضاف هلالات أن أغلب زوار المناطق السياحية البترا والبحر الميت والعقبة هم من السياحية الداخلية.



