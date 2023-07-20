اختتام فعاليات ملتقى الفن والجمال الدولي السابع بالعقبة

الوكيل الاخباري - اختتمت في العقبة، فعاليات ملتقى الفن والجمال الدولي السابع، الذي نظمته جمعية أيلة للثقافة والفنون على مدار خمسة أيام تحت عنوان "القدس بعيون الفنانين" ، بمشاركة 50 فنانا من 5 دول عربية.



وأكد رئيس الجمعية ومدير الملتقى علي كريشان، خلال حفل الختام الذي رعاه رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز، أهمية الملتقى في إبراز الإبداعات العربيّة في مجال الفن التشكيلي وإظهار الصورة الحقيقية للثقافة والحضارة العربيّة وتجذيرها .



وقال، إن اختيار عنوان "القدس بعيون الفنانين" للملتقى، جاء تنفيذاً لرؤى ومرتكزات القيادة الهاشمية الأصيلة لجلالة الملك عبدالله الثاني في نصرة القدس والمقدسات، ومواقف جلالته إزاء القضية الفلسطينية، ونظراً لانحياز الفن التشكيلي لعدالة القضية الفلسطينية.

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