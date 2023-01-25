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الأربعاء، 25-01-2023 11:29 ص

15858شخصا التحقوا بعملهم من خلال البرنامج الوطني للتشغيل

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الوكيل الاخباري- بلغ عدد المستفيدين من البرنامج الوطني للتشغيل 15858 شخصا وقعوا عقودا، والتحقوا بعملهم ضمن اتفاقيات مع مؤسسات القطاع الخاص، والبالغ عددها (861) منشأة.

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وبحسب آخر إحصائية حصلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عليها اليوم الأربعاء، بلغ عدد المستفيدين من الإناث 8205 ومن الذكور 7653، منهم من منتفعي صندوق المعونة الوطنية، 562 من الإناث و 671 من الذكور.


ووفر البرنامج 2022 "تشغيل" الذي أطلق في شهر نيسان العام الماضي 60 ألف فرصة عمل للأردنيين والأردنيات في القطاع الخاص، ويعتمد على الطلب من القطاع الخاص، ويهدف إلى إيجاد فرص عمل وبعدها يتم تدريب العامل عند الحاجة.


وبلغ إجمالي عدد الباحثين عن عمل المسجلين في البرنامج 45619 باحثا، كما بلغ عدد الشواغر المتاحة في سوق العمل من خلال البرنامج 44066.


ودعا البرنامج الذي أطلق في شهر نيسان الماضي، الباحثين عن العمل إلى التقديم من خلال زيارة مديريات وأقسام التشغيل في محافظات المملكة كافة أو مراكز تقديم الخدمات المعلنة على www.tashgheel.gov.jo .

 




 

 


 

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