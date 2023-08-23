الأوقاف: لم نُبلغ بأي إصابات لمعتمرين أردنيين في مكة المكرمة بسبب الأمطار والسيول

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

أكد الناطق الاعلامي باسم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور علي الدقامسة، إن الوزارة لم تُبلغ بأي إصابات لمعتمرين أردنيين بسبب عاصفة الأمطار الغزيرة المصحوبة بسيول شهدتها مكة المكرمة أمس.

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وأضاف الدقامسة لـ"الوكيل الإخباري" اليوم الأربعاء أن أي حادثة تقع لأردنيين في مكة المكرمة يتم تبليغنا بشكل فوري من قبل السلطات السعودية .



وكانت مقاطع فيديو توثق هبوب رياح ممطرة وعاصفة شديدة في مكة المكرمة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أمس، حيث أظهرت مقاطع فيديو إصابة المعتمرين بحالة من الخوف، جراء السقوط الغزير للأمطار.