19268 طلب اعتراض على جداول الناخبين الأولية مع انتهاء مرحلة الاعتراضات الشخصية اليوم

الوكيل الإخباري- أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب انتهاء مرحلة الاعتراض على جداول الناخبين الأولية، مع استمرار استقبالها لطلبات تغيير مراكز الاقتراع والفرز للناخبين خطيًا أو إلكترونيًا حتى العاشر من الشهر المقبل.

اضافة اعلان



وأكدت مديرية العمليات الانتخابية في الهيئة المستقلة للانتخاب أن إجمالي عدد الاعتراضات الشخصية على جداول الناخبين الأولية بلغ (18726)، في حين بلغ عدد طلبات الاعتراض على تسجيل الغير في الجداول الأولية (542) اعتراضًا.



وأوضح مدير العمليات الانتخابية في الهيئة، ناصر الحباشنة، أن الاعتراضات الشخصية توزعت كما يلي: (2958) طلب اعتراض على مكان الإقامة، و (2033) اعتراضًا على جداول الناخبين في دوائر البدو المغلقة، و (3051) على تغيير دوائر المسيحيين في حال عدم وجود مقاعد لهم في الدائرة المحلية المقيمين بها، و (24) على تغيير دوائر الشركس والشيشان في حال عدم وجود مقاعد لهم في الدائرة المحلية المقيمين بها، و (5296) اعتراضًا على تغيير مكان مراكز الاقتراع والفرز، و (264) طلب إدراج جديد لمن يحق لهم الانتخاب، و (323) اعتراضًا على وجود خطأ في البيانات.



وعن عدد الاعتراضات الشخصية التي استقبلها الموقع الإلكتروني للهيئة المستقلة للانتخاب، بلغت (4777) موزعة بواقع: (585) طلب تغيير الدائرة الانتخابية للمسيحيين، و (194) طلب تغيير مكان الدائرة الانتخابية للشركس والشيشان، و (3992) طلب تغيير مركز الاقتراع، و (6) طلبات تغيير مركز الاقتراع للناخبين من ذوي الإعاقة.



وبحسب الجدول الزمني لمراحل العمليات الانتخابية، بدأت اليوم مرحلة فصل دائرة الأحوال المدنية والجوازات في طلبات الاعتراض والتي حددتها التعليمات التنفيذية الخاصة بجداول الناخبين بمدة 14 يومًا تنتهي في التاسع والعشرين من هذا الشهر.



وكانت "المستقلة للانتخاب" أعلنت استمرار استقبال طلبات تغيير مراكز الاقتراع والفرز للناخبين المدرجة أسماؤهم في الجداول الأولية للناخبين خطيًا أو إلكترونيًا حتى العاشر من الشهر المقبل، مشيرة في بيان لها إلى أن موقعها الإلكتروني (www.iec.jo) يستقبل طلبات تغيير مركز الاقتراع والفرز للناخبين إلكترونيًا، وكذلك تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من تغيير مراكزهم حيث جرى تحديد 95 مركزًا نموذجيًا مزودة بخرائط بهدف التسهيل على الأشخاص ذوي الإعاقة، وهي مراكز موزعة على 18 دائرة انتخابية، كما يحق لهم طلب نقل مركز الاقتراع إلى أي مركز قريب تتوفر فيه التسهيلات البيئية المناسبة.











