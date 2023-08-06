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الأحد، 06-08-2023 05:26 م

قرار صادر عن البنك المركزي الأردني

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الوكيل الاخباري - نظمت مديرية الرقابة على التأمين في البنك المركزي، اليوم الأحد، اجتماعاً مع جمعية المستشفيات الخاصة وبحضور شركات التأمين وشركات إدارة التأمين وشركة الحوسبة الصحية “حكيم”.

وبحسب بيان صادر عن الجمعية، نوقش خلال الاجتماع آلية تفعيل منظومة “حكيم” لمطالبات وموافقات التأمين في المستشفيات الخاصة، كما بحثت إمكانية تأجيل تفعيل المنظومة لدى المستشفيات الخاصة.

وتم الاتفاق على تأجيل تفعيل البرنامج حتى تاريخ 1/11/2023 للمستشفيات التي لم تتعامل مسبقاً مع الأنظمة المربوطة مع نظام “حكيم”، أما بالنسبة للمستشفيات التي تتعامل مع تلك الأنظمة فقد تم تأجيل تطبيق برنامج “حكيم” فيها لغاية 1/9/2023.

ووفق تعميم للبنك قرر محافظ البنك المركزي، الدكتور عادل الشركس، أن تلتزم شركات التأمين وإدارة أعمال التأمين بالامتناع عن استلام طلبات الموافقة المسبقة أو استلام المطالبات الطبية من مقدمي الخدمات الطبية أو إرسال الرد عليها بأي وسيلة كانت خارج إطار برنامج “حكيم”.

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