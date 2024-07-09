20 دولة بدون فيزا أو تأشيرة لحاملي جواز السفر الأردني - اسماء

الوكيل الاخباري - يتيح جواز السفر الأردني وفقًا لأحدث الإحصاءات من مؤشر هينلي لجوازات السفر إمكانية الدخول إلى 20 دولة حول العالم دون الحاجة إلى استخراج أي فيزا أو تأشيرة مسبقة، وهذه هي الدول التي يتيح دخولها والمدة المسموح بها:



الإكوادور 3 أشهر

بربادوس 6 أشهر بحد أقصى

تركيا 90 يوماً كل 180 يوماً

تونس 90 يوماً

جزر كوك 31 يوماً

جنوب أفريقيا 30 يوماً

جورجيا 90 يوماً

دومينيكا 30 يوماً

سانت كيتس ونيفيس 90 يوماً

سوريا 90 يوماً

سورينام 90 يوماً

طاجيكستان –

كوسوفو –

لبنان 3 أشهر

ليبيا –

ماليزيا 30 يوماً

مصر 3 أشهر

ميكرونيسيا 90 يوماً

هايتي 90 يوماً

هونج كونج 90 يوماً

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