الثلاثاء 09-07-2024
الوكيل الاخباري
 

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الثلاثاء، 09-07-2024 01:20 م

20 دولة بدون فيزا أو تأشيرة لحاملي جواز السفر الأردني - اسماء

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الوكيل الاخباري - يتيح جواز السفر الأردني وفقًا لأحدث الإحصاءات من مؤشر هينلي لجوازات السفر إمكانية الدخول إلى 20 دولة حول العالم دون الحاجة إلى استخراج أي فيزا أو تأشيرة مسبقة، وهذه هي الدول التي يتيح دخولها والمدة المسموح بها: 

الإكوادور 3 أشهر 
بربادوس 6 أشهر بحد أقصى 
تركيا 90 يوماً كل 180 يوماً
تونس 90 يوماً 
جزر كوك 31 يوماً
جنوب أفريقيا 30 يوماً
جورجيا 90 يوماً
دومينيكا 30 يوماً
سانت كيتس ونيفيس 90 يوماً 
سوريا 90 يوماً 
سورينام 90 يوماً 
طاجيكستان –
كوسوفو –
لبنان 3 أشهر 
ليبيا –
ماليزيا 30 يوماً
مصر 3 أشهر 
ميكرونيسيا 90 يوماً 
هايتي 90 يوماً 
هونج كونج 90 يوماً 

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