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السبت، 29-07-2023 10:02 ص

200 مليون دولار فرص تصديرية بقطاع الأدوية البيطرية والمبيدات

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الوكيل الاخباري - قدر ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في غرفة صناعة الأردن، الدكتور فادي الأطرش، الفرص التصديرية القائمة بقطاع صناعات الأدوية البيطرية والمبيدات للعديد من الأسواق الخارجية بنحو 200 مليون دولار.

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وقال الأطرش، إن منتجات صناعات الأدوية البيطرية والمبيدات بالمملكة تمتلك قوة تشغيلية مرتفعة، وتتمتع بسمعة كبيرة محليا وخارجيا، لكنها ما زالت تحتاج للمزيد من التسهيلات والدعم للاستفادة من الفرص القائمة بالأسواق التصديرية، والطلب العالمي المتزايد.


وأضاف أن استغلال هذه الفرص سيوفر ممكنات جديدة لهذه الصناعة الأردنية، التي بدأت بالمملكة منذ عقود طويلة، ما يسهم بزيادة صادرات القطاع واستقطاب استثمارات جديدة وتوسيع خطوط الإنتاج القائمة حاليا، وتوفير المزيد من فرص العمل والتشغيل للأيدي العاملة الأردنية.


وأشار إلى أن صناعة الأدوية البيطرية والمبيدات الأردنية تمتاز بتنوع السلع والأصناف التي تنتج بالمصانع المحلية المنتشرة بالعديد من المحافظات، إضافة لجودتها العالية ومطابقتها للمواصفات العالمية، وتشابكها مع العديد من الصناعات الأخرى، لا سيما الأدوية العامة والأدوية الطبية الوقائية واللقاحات والهرمونات والمكملات الغذائية.


ولفت إلى وجود 31 منشأة تعمل بصناعة الأدوية البيطرية، تشكل ما نسبته 20.5 بالمئة من إجمالي المنشآت العاملة بقطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية، وتشغل 1052 عاملا وعاملة.

 




 

 


 

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