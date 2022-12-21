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الأربعاء، 21-12-2022 08:36 م

140 ألف سائح خلال موسم الأعياد ورأس السنة

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الوكيل الاخباري - قالت الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة إن موسم الأعياد ورأس السنة الذي يبدأ من 20 كانون الأول الحالي، يعتبر موسما استثنائيا لهذا العام، إذ تتراوح أعداد السياح القادمين خلال هذه الفترة بين 120-140 ألف سائح، ووصلت نسبة الحجوزات في منطقتي البترا ووادي رم، إلى 90-95 بالمئة.

وقال عضو مجلس إدارة الجمعية والناطق باسمها نبيه ريال، في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن أكثر الأسواق النشطة في هذه الفترة، هي أسواق غرب أوروبا التقليدية مثل إيطاليا، وفرنسا، وأسبانيا، بالإضافة إلى أسواق أميركا الشمالية والجنوبية.

وبين أن السياحة هي نفط الأردن وتشكل ما يقارب 14 بالمئة من الناتج المحلي، إذ يعمل في القطاع السياحي نحو 60 ألف مواطن بطريقة مباشرة وغير مباشرة، مشيراً إلى أن السياحة الوافدة رافد وداعم أساسي للمجتمعات المحلية، خاصة في مناطق الجنوب، والاقتصاد الوطني بشكل عام.

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