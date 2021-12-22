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الأربعاء، 22-12-2021 11:03 ص

2500 بلاغ عن الأعراض الجانبية للأدوية منذ بداية العام

دواء


الوكيل الإخباري - أعلن مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات  أن المؤسسة ومن خلال المركز الوطني لليقظة الدوائية تعاملت مع 2500 بلاغًا عن الأعراض الجانبية للأدوية منذ بداية العام الحالي، مؤكدًا أن غالبية البلاغات الواردة هي ضمن الأعراض الواردة في النشرة الداخلية للأدوية.

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وبين مهيدات أن الكوادر الفنية المختصة في المركز تعمل على مراجعة بيانات المأمونية الخاصة بالأدوية ومتابعة وتقييم كافة الآثار الجانبية للأدوية التي قد تظهر على المرضى وإصدار التوصيات والحلول التي تؤدي إلى منعها واتخاذ الإجراءات المناسبة في حال ظهور أي أعراض غير معروفة سابقًا من خلال تعليق تداول الدواء وسحبه،تعديل النشرات الدوائية، مخاطبة الجهات ذات العلاقة وإعلامهم بها بالإضافة إلى التوعية بهذا الخصوص وبما يضمن توفير الدواء الآمن والفعال طوال فترة تسويقه وحماية صحة المواطنين.


وحول المصادر التي وردت منها البلاغات، أشار مهيدات أنها تنوعت بين مقدمي الرعاية الصحية، الشركات الدوائية والمواطنين، فضلاً عن متابعة ما يصدر عن السلطات الدوائية المرجعية والهيئات والمنظمات الدولية وأهمها مركز رصد الآثار الجانبية العالمي ومقره في أوبسالا – السويد UMC والاطلاع على أحدث المستجدات بهذا الخصوص.


ويذكر أن المركز الوطني لليقظة الدوائية بمختلف فروعه التي تغطي مختلف مناطق المملكة وتشمل فرع مستشفى الكرك الحكومي، فرع مستشفى البشير، فرع مستشفى الأمير حمزة، فرع مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي وفرع كلية الصيدلة في الجامعة الأردنية، يسهم بشكل مباشر في بناء قاعدة البيانات الوطنية للأعراض الجانبية للأدوية.


 




 

 


 

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