ارتفاع عدد زوار مأدبا 235% خلال الربع الأول من العام الحالي

الوكيل الإخباري - شهدت محافظة مأدبا، خلال الربع الأول من العام الحالي، حركة سياحة نشطة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.



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وقال مدير سياحة مأدبا وائل الجعنيني اليوم الأربعاء، إنّ عدد زوار المدينة ارتفع خلال الربع الأول من العام إلى 171665 مقارنة بـ 51208 زائرين خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت 235 بالمئة.



وبين أن 10081 أردنيا زار مأدبا خلال الربع الأول من العام، فيما كانت أكثر جنسيات أجنبية زارت المدينة هي بالترتيب، الأميركية بعدد 28743، وإيطاليا 20255، وفرنسا 13268، إسبانيا 9566.



وأشار إلى أن عدد المنشآت السياحية لهذا العام بلغت 117 بزيادة 7 عن العام الماضي، توزعت بواقع 22 منشأة فندقية، و30 مطعماً سياحياً، و60 متجراً ومشغلاً للصناعات والحرف اليدوية، و5 مكاتب سياحية وسفر وحج وعمرة.

