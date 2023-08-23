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الأربعاء، 23-08-2023 06:05 م

2638 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي اليوم

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الوكيل الاخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء، 2638 طنا، منها 1713 طن خضار، و807 أطنان فواكه، و 118طن ورقيات.

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وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و25 قرشا، والبصل الناشف بين 20 و40 قرشا، والبطاطا بين 30 و55 قرشا، والبندورة بين 10و30 قرشا، والجزر بين 40 و60 قرشا، والخيار بين 25و 55 قرشا، والزهرة بين 30 و50 قرشا، والليمون بين 50و90 قرشا، والموز البلدي بين 50 و65 قرشا.

 




 

 


 

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