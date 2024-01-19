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الجمعة، 19-01-2024 06:03 م

الأجواء الدافئة تدفع المواطنين للتنزه في عجلون

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الوكيل الإخباري- شهدت عددا من المناطق الشفا غورية في كفرنجة وراجب والقلعة في محافظة عجلون، اليوم الجمعة، حركة سياحية نشطة من قبل مئات الزوار من داخل المحافظة وخارجها للاستمتاع بالأجواء الدافئة.

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وقال عدد من المتنزهين إن الأجواء الدافئة شجعتهم للخروج وقضاء أوقات جميلة، وسط الطبيعة الخلابة التي تمتاز بها محافظة عجلون، بالإضافة إلى التنوع الفريد في النباتات وكثرة الشلالات والوديان.


وأشاروا إلى أهمية إعطاء المواقع السياحية أولوية في تنفيذ المشاريع التي تسهم بإطالة مدة إقامة السائح في ظل النهضة التنموية التي تشهدها عجلون ونشاط السياحة الشتوية.


وأشار رئيس مجلس محافظة عجلون عمر المومني، إلى أن المجلس يعطي أولوية للقطاع السياحي، نظرا لأهميته بتحسين الدخل الوطني والاقتصادي في ظل التوجه للاستثمار، خصوصا في محيط التلفريك الذي أصبح يشكل نقلة نوعية، ونقطة جذب للباحثين عن خوض رحلة عبر أحضان الطبيعة الخلابة .


وقال رئيس بلدية كفرنجة المحامي الدكتور فوزات فريحات، إلى أن هنالك تنسيقا مستمرا مع الجهات المعنية من أجل تقديم الخدمات اللازمة للطرق والشوارع المؤدية للمواقع السياحية من تأهيل وتعبيد، وخصوصا في المناطق التي تقع داخل حدود التنظيم.

 

بترا

 




 

 


 

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