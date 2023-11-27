3337 طنا من الخضار والفواكه وردت للسوق المركزي اليوم

الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الإثنين، 3337 طنا، منها 2011 طن خضار، و989 طن فواكه، و336 طن ورقيات.

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وبحسب رصد وكالة الأنباء الأردنية (بترا) لنشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15 و25 قرشا، والبصل الناشف بين 30 و40، والبطاطا بين 25 و40، والبندورة بين 7 و18، والجزر بين 40 و60، والزهرة بين 15 و25، والليمون بين 35 و50، والموز البلدي بين 60 و75 قرشا.