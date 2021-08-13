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الجمعة، 13-08-2021 02:22 م

3 أقسام لاستقبال المراجعين في مركز تطعيم حدائق الحسين

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الوكيل الإخباري- قال ضابط الارتباط في مركز تطعيم حدائق الحسين عبدالسلام العسيلي ،الجمعة، إن الإقبال على المطاعيم في المركز اليوم "جيد"، حيث توجد 3 أقسام لاستقبال المراجعين يجري من خلالها تسجيل المراجع على المنصة والثاني لحجز موعد والثالث لإعطاء اللقاح.اضافة اعلان


وتابع العسيلي: " منذ ساعات الصباح الباكر حضر المواطنون على أبواب الحدائق ودخلوا بيسر،  لدينا 9 خيم جاهزة لمن تخلف عن الجرعة الثانية وهناك أيضا 5 خيم للجرعة الأولى لمن هم فوق سن 12 ".

ولفت إلى أنه بخصوص منطقة غرب عمّان فالموقع الوحيد في الفترة الحالية هو حدائق الحسين، حيث يبدأ المراجعون بالتواجد منذ الساعة 9 صباحا وحتى 4 عصرا .

قال مساعد الأمين العام لوزارة الصحة غازي شركس، الخميس، إن وتيرة التطعيم ضد فيروس كورونا في الأردن انخفضت مؤخرا.

وأضاف شركس، ، أن مراكز التطعيم مؤهلة لاستقبال عدد كبير من الأشخاص في حال ارتفع الإقبال على اللقاحات الواقية من الفيروس.

وأشار، إلى أن عدد متلقي الجرعة الأولى من اللقاح تجاوز 3 ملايين.

ودعا إلى الإقبال على تلقي اللقاح، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة سيكون فيها اختلاط كبير.

 




 

 


 

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