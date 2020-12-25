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الجمعة، 25-12-2020 03:41 م

وفق الموجز الإعلامي

30 وفاة و 1616 إصابة جديدة بكورونا في المملكة اليوم

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توضيحية


الوكيل الإخباري - أصدرت وزارة الصحة موجزا إعلاميا اليوم الجمعة ، حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن . 

وتاليا التفاصيل :

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سُجِّلت (1616) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:
 (627) في محافظة إربد، منها (79) في الرمثا.
- (477) في محافظة العاصمة عمّان. 
- (146) في محافظة المفرق.
- (138) في محافظة الزرقاء.
- (75) في محافظة جرش.
- (41) في محافظة البلقاء.
- (33) في محافظة الكرك.
- (29) في محافظة الطفيلة.
- (23) في محافظة معان، منها (8) في البترا.
- (17) في محافظة مأدبا.
- (6) في محافظة عجلون.
- (4) في محافظة العقبة.
- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (285,306) حالات، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (25,283) حالة.
- سُجّلت (30) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (3711) حالة.
- بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (102) حالة، فيما غادرت (100) حالة.
- بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (915) حالة.
- بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (769) بنسبة إشغال (18%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (282) بنسبة إشغال (31%).
- بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (139) بنسبة إشغال (16%).
- بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (1816) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (256,312) حالة.
- تمّ إجراء (16,827) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (3,057,169) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (9.6%).

إجراءات أخرى:
• تدعو وزارة الصحّة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، ومتابعة الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة  للوقاية من عدوى فيروس كورونا وتشجيع الأفراد لحماية أسرهم ومجتمعهم (#بحميهم).


 




 

 


 

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