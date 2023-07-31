3173 طنا من الخضار والفواكه ترد للسوق المركزي اليوم

الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الإثنين، 3173 طنا منها 1992طن خضار، و1032طن فواكه، و 148 طنا من الورقيات.

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وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و 20، والبصل الناشف بين 20 و32 قرشا، والبطاطا بين 25 و 55 قرشا، والبندورة بين 12 إلى 30 قرشا، والجزر بين 20 و35 قرشا، والخيار بين 20 و 40 قرشا، والزهرة بين 25 و55 قرشا، والليمون بين 40 و 60 قرشا، والموز البلدي بين 50 و 70 قرشا.