664 طن فواكه يرد السوق المركزي اليوم

الوكيل الاخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمّان الكبرى، الثلاثاء، 3566طنا، منها 2648 طن خضار، و664 طن فواكه، و 254 طن ورقيات.



وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25 قرشا، والبصل الناشف بين 15و25، والبطاطا بين 30 و50، والبندورة بين 8 و15، والجزر بين 25 و35، والخيار بين 20 و35، والزهرة بين 15و25، والليمون بين 30 و60، والموز البلدي بين 40 و60قرشا.



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