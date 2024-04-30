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الثلاثاء، 30-04-2024 03:11 م

من فتاة إلى أبيها.. رسالة تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

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الوكيل الإخباري - أشعلت فتاة أردنية مواقع التواصل الاجتماعي برسالة مؤثرة إلى والدها، تفاعل معها النشطاء وتداولوها على نحو واسع متمنين لها ولوالدها الصحة والعافية والسعادة.

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وقالت رهام القرعان في إدراج لها على "فيسبوك": "هاي الصور نزلتها بنت سعودية كتكوتة لاكثر حدًا بفتخر فيه بهاي الدنيا وهو قدوتي فهاي الحياة
أبوي".

 

وتاليا نص المنشور:


بدايةً السلام عليكم
أنا رهام القرعان وعمري ٢٧ سنه
انا مو مشهوره ولا اعرف حدا من المشاهير بس بتمنى هاد البوست يوصل لـ اكبر عدد ممكن من الناس
هاي الصوره الي فيها أبوي سندي بهاي الدنيا وحبيبي وملجأي بعد الله
أبوي تاجر خضار ومكان شغله على طريق جرش - جسر سلحوب نهاية شارع الأردن
مو لانه ابوي بس جد الاشياء الي ببيعها نظيفه كثير وبتشهي وفريش
بتمنى منكم تروحوا عليه وتشترو من عنده وتجربو ما رح تندمو والله وبرجع بحكي مش لانه أبوي
أبوي الي بفتخر دايماً فيه لانه بعمره ما حسسنا انه نحن بحاجة شي وما كان موجود
هاذ المكان عيشنا ب كرامه وطلّع منا ٣ ممرضين قد الدنيا وشباب ينرفع فيهم الراس
الله يطول بعمرك يا حبيبي ويخليلي ياك ويحميك ويعطيك الصحه يا رب
ما تنسو روحو وجربو من عنده كلشي ( فراوله وحامله واسكدنيا وخس وبازيلا)
يا رب ما اكون طولت عليكم بس هاذ طلب بسيط

 


 




 

 


 

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