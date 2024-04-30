الثلاثاء 30-04-2024
الوكيل الاخباري
 

الحكومة ترفع أسعار البنزين بنوعيه والديزل وتثبت أسطوانة الغاز للشهر المقبل

فيديو- طرد السفير الألماني من جامعة بيرزيت في الضفة الغربية

حزب الله يعلن تدمير دبابة ميركافا إسرائيلية

القوات المسلحة الأردنية تنفذ 7 إنزالات جوية لمساعدات على شمال غزة

الجيش: القبض على 4 متسللين من الأراضي السورية إلى الأردن

"بسبب المصالح السياسية لنتنياهو أبناؤكم في الأسر"... القسام توجه رسالة للإسرائيليين

كان من المقرر أن تبحث تبادل الأسرى وعملية رفح... نتنياهو يلغي جلسة لمجلس الحرب

من فتاة إلى أبيها.. رسالة تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

مصدر مسؤول في حماس : العرض المصري الحالي هو أفضل ما قدم لنا والتوصل إلى اتفاق ممكن في غضون أيام

بيئة البلقاء تسلم 210 حاويات معدنية لعدد من البلديات

الثلاثاء، 30-04-2024 03:04 م

بيئة البلقاء تسلم 210 حاويات معدنية لعدد من البلديات

1714477853805


الوكيل الاخباري- سلمت مديرية حماية البيئة لمحافظة البلقاء، اليوم الثلاثاء، 210 حاويات معدنية سعة 25 لترا لبلديات عين الباشا الجديدة، والفحيص و ماحص، والعارضة الجديدة والسلط الكبرى.

اضافة اعلان


وقال مدير حماية البيئة المهندس عماد الحياري، إن تسليم الحاويات جاء ضمن الخطة الوطنية للتوعية البيئية التي أقرّها مجلس الوزراء في كانون الأول الماضي المتضمنة شراء وتوزيع حاويات على الأماكن السياحية والأثرية والغابات والأماكن العامة والمتنزهات والحدائق العامة.


وأضاف أن توزيع الحاويات يأتي في إطار جهود وزارة البيئة بالتعاون مع الجهات المعنية، للتأكيد على أهمية المحافظة على نظافة الوجهات السياحية والأثرية والمتنزهات والغابات، ونبذ ظاهرة إلقاء النفايات عشوائيا، لآثارها السلبية على البيئة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2024-04-30 at 4.00.32 PM

الحكومة ترفع أسعار البنزين بنوعيه والديزل وتثبت أسطوانة الغاز للشهر المقبل

752f2d17-8000-4e0a-bc90-de8ca920a955

مدير الأمن العام يرعى فعاليات اللقاء الوطني للشرطة المجتمعية "على العهد"

63850087648195102616

القوات المسلحة الأردنية تنفذ 7 إنزالات جوية لمساعدات على شمال غزة

63850087836322138829

الجيش: القبض على 4 متسللين من الأراضي السورية إلى الأردن

6630e1de56da6

استحداث مظلات داخل جرش لتزويد آليات الدفاع المدني بالمياه

439204283_1625203934961485_2210209589405392636_n

من فتاة إلى أبيها.. رسالة تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

أخبار متعلقة
420242312633649724014

فوز رؤساء مجالس محافظات عجلون ومعان والعقبة والكرك والبلقاء بالتزكية

file

اتفاقية لتوفير 200 فرصة عمل- تفاصيل

2676001

7 اصابات بحادث تصادم في البلقاء

292272596_1698786237144896_5412364867929159610_n

بلدية السلط الكبرى تُجهز مصلى العيد الرئيسي

420244125249752680630

أوقاف البلقاء تنظم المجلس العلمي الهاشمي الثالث بدير علا

WhatsApp Image 2024-04-01 at 4.28.35 PM

الأمن يضبط مطلوب مصنف بالخطر جدا والمسلح في البلقاء