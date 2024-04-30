بيئة البلقاء تسلم 210 حاويات معدنية لعدد من البلديات

الوكيل الاخباري- سلمت مديرية حماية البيئة لمحافظة البلقاء، اليوم الثلاثاء، 210 حاويات معدنية سعة 25 لترا لبلديات عين الباشا الجديدة، والفحيص و ماحص، والعارضة الجديدة والسلط الكبرى.

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وقال مدير حماية البيئة المهندس عماد الحياري، إن تسليم الحاويات جاء ضمن الخطة الوطنية للتوعية البيئية التي أقرّها مجلس الوزراء في كانون الأول الماضي المتضمنة شراء وتوزيع حاويات على الأماكن السياحية والأثرية والغابات والأماكن العامة والمتنزهات والحدائق العامة.



وأضاف أن توزيع الحاويات يأتي في إطار جهود وزارة البيئة بالتعاون مع الجهات المعنية، للتأكيد على أهمية المحافظة على نظافة الوجهات السياحية والأثرية والمتنزهات والغابات، ونبذ ظاهرة إلقاء النفايات عشوائيا، لآثارها السلبية على البيئة.