توجيهات من رئيس الوزراء بشأن الطريق الصحراوي

الوكيل الاخباري - كشفت رئاسة الوزراء اليوم الأربعاء أنّ نسبة الإنجاز في القسم الأول من مشروع تأهيل الطريق الصحراوي الواقع ضمن محافظة معان وصلت 44%، فيما بلغت نسبة الإنجاز في القسم الثاني الواقع ضمن اختصاص محافظة العقبة (100%).



وأكدّ رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، أهمية مشروع تأهيل الطريق الصحراوي كمشروع وطني حيوي لطريق دولي وأساسي يسهم بخدمة الواقعين الاقتصادي والتنموي وقطاعي السياحة والنقل.



وقال الخصاونة خلال زيارة تفقدية لمشروع إعادة تأهيل وتحسين الطَّريق الصَّحراوي الممتدّ من منطقة النَّقب إلى منطقة الحميمة، "نحيِّي جميع الكوادر العاملة في مشروع إعادة تأهيل وتحسين الطَّريق الصَّحراوي ونحثّهم على مواصلة العمل وسرعة الإنجاز لهذا المشروع المهم والحيوي".



وأكد ضرورة إنجاز ما تبقى من مشروع إعادة تأهيل وتحسين الطَّريق الصَّحراوي خلال ثلاثة شهور، وتذليل أيِّ عقبات أو معيقات تحول دون ذلك، وتوفير جميع متطلَّبات السَّلامة العامَّة.



وتأتي الزيارة التفقدية لرئيس الوزراء ضمن سلسلة جولات ميدانية وزيارات تفقدية لعدد من المشاريع الحكومية.

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