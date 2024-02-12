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الإثنين، 12-02-2024 09:10 م

40 طالبا من اليرموك ينهون برنامجا تدريبا لحجوزات الطيران جاليليو

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 الوكيل الاخباري - أنهى 40 طالبا من كلية السياحة والفنادق في جامعة اليرموك، اليوم الاثنين، برنامجا تدريبيا عمليا لحجوزات الطيران "جاليليو" ، وذلك بالتعاون مع الملكية الأردنية .

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وقال عميد الكلية الدكتور أكرم رواشدة، إن هذا البرنامج التدريبي يمثل ثمرة التعاون بين الملكية الأردنية وجامعة اليرموك لتحقيق الفائدة لأعضاء الهيئة التدريسية وطلبة قسم الإدارة السياحية فيما يلبي متطلبات سوق العمل.

 

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