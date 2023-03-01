وفاة شاب وطفلة بحادثي سير منفصلين

الوكيل الإخباري - أفاد التقرير المروري لغرفة عمليات السير المركزية اليوم الأربعاء، أنه تم التعامل خلال 24 ساعة الماضية مع حادثين تسببا بوفاتين.

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وبحسب تقرير المرور اليومي، فقد وقع حادث تصادم بين مركبتين في منطقة جنوب عمان يوم أمس الثلاثاء نتج عنه وفاة شاب و 3 إصابات صُنفت بين المتوسطة والبليغة، كما وقع حادث دهس طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات في الزرقاء نتج عنه وفاة الفتاة.



وقال التقرير أنه تم رصد خلال 24 ساعة الماضية العديد من المخالفات الخطرة، أبرزها تجاوز الإشارة الضوئية والقيادة باتجاه عكس السير وبصورة متهورة واستعراضية.



في المقابل وقع حادث تصادم بين 4 مركبات في إربد نتج عنه 6 إصابات بين المتوسطة والبليغة، وذلك بسبب عدم أخذ الاحتياطات المرورية أثناء القيادة.







