الخميس 30-11-2023
الوكيل الاخباري
 

نتنياهو يوعز بهدم منازل عائلات منفذي عملية القدس

أسماء الدفعة السابعة من المعتقلين الذين سيفرج عنهم اليوم

القسام تسلم الصليب الأحمر محتجزتين إسرائيليتين

تحديد تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر كانون الأول بقيمة صفر

الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى دبي

الملك يبحث مع قادة منظمات أممية ودولية تكثيف تنسيق الاستجابة الإنسانية بغزة

الاحتلال يستولي على مئات الدونمات من أراضي الرشايدة وعرب التعامرة شرق بيت لحم

هيئة الأسرى: الإفراج اليوم عن 30 أسيرا بالدفعة السابعة

الاحتلال يزعم إحباط تهريب أسلحة عبر الحدود الأردنية

نتنياهو لبلينكن: تعهدت بالقضاء على حماس ولن يوقفنا أي شيء

عاجل

الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى دبي

الخميس، 30-11-2023 05:27 م

5 اتفاقيات لحاضنة الابتكار في مركز البحوث الزراعية

WhatsApp Image 2023-11-30 at 4.57.23 PM


الوكيل الإخباري - قال مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور نزار حداد، إن تحديات القطاع الزراعي تتطلب في المرحلة المقبلة حلولا إبداعية مبنية على الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، وتمكين الشباب المبتكرين والرياديين.

اضافة اعلان


وأكد حداد خلال التوقيع على 5 اتفاقيات لحاضنة الابتكار الزراعي وريادة الأعمال الزراعية، جرت على هامش مهرجان الزيتون الثالث والعشرين، أن الحاضنة هي انعكاس للتكنولوجيا الحديثة وتبني تقنيات حديثة متكاملة تهدف إلى دعم المبادرين والمبدعين من أصحاب المشروعات الناشئة والفريدة لتمكينهم من تحويل أفكارهم إلى مشاريع تعمل على حل المشكلات.


وأضاف أن حاضنة الابتكار تهدف إلى رعاية وتنمية هذه الأفكار من مرحلة البحث والتطوير إلى مرحلة التنفيذ، وتوطين التكنولوجيا الحديثة والمتطورة من خلال توظيف مخرجات البحث والاستفادة من الخبرات البحثية لكوادر المركز.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1701354430652

بلدية السلط توقف مخالفات رخص المهن

1701356582421

برلمان الطفل الأردني يناشد أحرار العالم وقف العدوان على غزة

1701356749277

مجلس محافظة إربد يرشح الأغوار الشمالية للمنافسة على لواء الثقافة الأردنية

1688122044088

تحديد تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر كانون الأول بقيمة صفر

الملك 1

الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى دبي

الملك جالس

الملك يبحث مع قادة منظمات أممية ودولية تكثيف تنسيق الاستجابة الإنسانية بغزة

أخبار متعلقة
thumbs_b_c_ffb43b8b67f65f745623f57236469acc

زراعة إربد: إنتاج نحو 32 ألف طن من الزيتون

122022181671122181415

ضبط محاولة توريد زيت زيتون مغشوش لمهرجان الزيتون

egypt-olives

توقع إنتاج 13958 طنا من ثمار الزيتون للموسم الحالي في الزرقاء

192301

"التربية" تطلق حملة قطاف الزيتون في المدارس الحكومية والخاصة

132363

الملك: فك الحصار عن غزة ضرورة قصوى للحد من تدهور الوضع الإنساني هناك

WhatsApp Image 2023-11-01 at 11.05.58 AM

ضبط اعتداءات على نبعة مياه في جرش لبيع صهاريج مخالفة