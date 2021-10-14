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5.6% هي نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة في القطاع الزراعي

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الخميس، 14-10-2021 04:27 م

5.6% هي نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة في القطاع الزراعي

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الوكيل الإخباري- أكدت الأمينة العامة للمجلس الأعلى للسكان عبلة عماوي، أن نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة في القطاع الزراعي بلغت 5.6 بالمئة، بما في ذلك العمل غير الرسمي، مشيرة الى مساهمة المرأة الريفية الكبيرة في الإنتاج الزراعي، والأمن الغذائي والتغذية، وإدارة الأراضي والموارد الطبيعية، وبناء القدرة على مواجهة تغير المناخ.

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وجاء ذلك في بيان نشره المجلس اليوم الخميس احتفالا باليوم العالمي للمرأة الريفية والذي سيصادف غدا الجمعة ودعى المجلس في البيان إلى توفير برامج التدريب وتعزيز الكفاءة للمرأة الريفية، وتوفير الدعم المالي الذي يتيح لها فرص الاستقلال المادي، وتعزيز مكانتها؛ لتستطيع أخذ دورها الريادي المأمول منها في نهضة المجتمع وتطوره.

 

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