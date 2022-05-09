البنك المركزي يُعمم على البنوك بشأن رسوم الاستعلام الائتماني

الوكيل الإخباري - أصدر البنك المركزي تعميم طلب فيه من البنوك العاملة في الأردن التوقف التام عن استيفاء أي عمولات عند تقييم الحالة الائتمانية للعملاء وقدراتهم المالية أو إعادة تقييمها.

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وألزم البنك المركزي البنوك العاملة في الأردن، بالتوقف التام عن استيفاء هذه العمولات سواء تمت الموافقة أو الرفض على طلب منح التسهيلات للعميل.



وبين التعميم أن عددا من البنوك تستوفي عمولة استعلام ائتماني عند تقييم الحالة الائتمانية للعميل وقدرته المالية أو إعادة تقييمها.





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