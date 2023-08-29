50% انخفاض اقبال الاردنيين على شراء الذهب وحجز صالات الزفاف

الوكيل الإخباري - ليلى القرشي



اجمع نقيب أصحاب الصالات – تحت التأسيس - ، مأمون المناصير ، ورئيس نقابة محلات الصاغة والحلي، ربحي علان في حديث لـ "الوكيل الاخباري" على انخفاض الاقبال على شراء الذهب وحجز صالات الافراح بنسبة 50% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.

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علان، اشار إلى تراجع الطلب على شراء المصاغ الذهبي وليرات الذهب بنسبة 50%، حيث لم يحقق التوقعات المأمولة تزامنًا مع ما شهده شهرا تموز وآب من فعاليات صيفية وحفلات زفاف ونتائج امتحانات الثانوية العامة.



وأرجع علان أسباب هذا التراجع إلى انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين بسبب ارتفاع أسعار الذهب.



وأضاف أن المواطنين يظهرون اهتمامًا أكبر بشراء المصاغ الذهبي من عيار 21.

وبالنسبة لبيع الذهب، أشار علان إلى أن المواطنين يحتفظون بمدخراتهم في انتظار تطورات أسواق العالم وارتفاع الأسعار.



من ناحيته، أكد المناصير، تسجيل انخفاض كبير في الإقبال على حجوزات الصالات لغايات حفلات الزفاف خلال شهري تموز وآب، حيث لم تتجاوز نسبة الاشغال 20% من إجمالي عدد الصالات .



وأرجع المناصير هذا التراجع إلى تضاؤل القدرة الشرائية للمواطنين وتفضيلهم إقامة حفلات الزفاف في المزارع.



وأشار إلى ارتفاع نسبي بالحجوزات على صالات الأفراح لغايات حفلات التخرج ونجاح امتحانات الثانوية العامة خلال شهر آب.