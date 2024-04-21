55 ألف مشارك في أردننا جنة منذ بداية العام الحالي

الوكيل الاخباري-

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قال مدير عمليات برنامج "أردننا جنة" بوزارة السياحة والآثار أحمد الرفاعي، إن البرنامج حقق أرقامًا قياسية مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغ عدد المشاركين في البرنامج منذ بداية العام الحالي 55400 مشارك.وأضاف الرفاعي، أن أعداد المشاركين منذ بداية العام الحالي تجاوزت ضعف ما حققه البرنامج من أعداد بالفترة ذاتها من العام الماضي والتي وصلت الى 20500 مشارك.وأوضح أن أعداد حافلات النقل السياحي التي نقلت المواطنين للوجهات السياحية التي يوفرها البرنامج من مختلف محافظات المملكة بلغت 1400 حافلة بمرافقة 1400 دليل سياحي.وأشار الى أن الهدف من البرنامج هو تنشيط السياحة الداخلية في الأردن، حيث ساهم في الحد من الخسائر التي لحقت بالقطاع السياحي جراء جائحة كورونا ومساعدته على التعافي من خلال إشراك المكاتب السياحية في تنظيم وتنفيذ الرحلات، والنقل السياحي وأدلاء السياحة، والعديد من المنشآت السياحية كالمطاعم والمخيمات.وأضاف الرفاعي أن "أردننا جنة" انطلق بقوة ويتم متابعته باستمرار من قبل فرق الوزارة وهيئة تنشيط السياحة"، موضحا أن البرنامج كان المحرك الرئيس للقطاع السياحي في ظل وجود جائحة كورونا، حيث أثبت البرنامج قدرته في إدامة الحركة السياحية وديمومتها والحفاظ على الأيدي العاملة في القطاع واستمرارية عمل المنشآت السياحية، لاسيما وأن القطاع السياحي كان من أول القطاعات في العودة إلى العمل السريع.وأشار الرفاعي، إلى بعض التغييرات في آلية عمل البرنامج، حيث تم وضع تصورات جديدة للبرنامج وبما يتوافق مع نشاط الحركة السياحية الداخلية، مبيناً أن التصور الجديد يهدف إلى تمكين المجتمعات المحلية ودعم القطاع السياحي وتنشيط الحركة السياحية الداخلية في ظل الظروف الراهنة بالمنطقة.وبين أنه سيتم إضافة العديد من الوجهات السياحية إلى جانب الوجهات السياحية الرئيسة التي يوفرها البرنامج، لافتا الى أنه وضمن التصور الجديد للبرنامج سيجري العمل بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم على اضافة برنامج للرحلات المدرسية، وبحيث تكون مرتبطة بمعايير دقيقة تحدد المكان الذي ينبغي زيارته وخصوصيه وأهميته ومدى ارتباطه بالمنهاج الدراسي والسياق المعرفي الذي يوسع من مدارك الطالب ويجعله على وعي بالقيمة الأثرية أو السياحية أو التنموية لهذا المكان.وأكد الرفاعي، أنه سيجري العمل وبالتعاون مع الشركات ومكاتب السياحة والسفر وأصحاب المطاعم السياحية، على إضافة برنامج المجموعات للسياحة الداخلية، مشيرا الى أن برنامج "أردننا جنة" يسعى ايضاً الى تعريف الزائر بالمناطق السياحية والأثرية والثقافات المختلفة والعادات والتقاليد بمحافظات المملكة.وقال، إن تكلفة رحلات اليوم الواحد بالبرنامج تبلغ 10 دنانير للشخص الواحد تشمل وجبة الغداء والمشروبات، لافتا الى مجانية اصطحاب الأطفال لمن هم أقل من 4 أعوام.وأوضح أن الوزارة تسعى ومن خلال البرنامج الى تمكين المجتمعات المحلية من خلال تدريبهم وتأهيلهم لتكون هذه المجتمعات جاهزة لاستقبال المشاركين والزوار، كما جرى إضافة عديد التجارب على البرنامج لنقل ثقافة وعادات وتقاليد كل محافظة مثل دراسة تجربة في محافظة الكرك تكمن فكرتها بتصنيع تجربة الجميد الكركي والسماح للزائر بعيش تجربة اعداد طبق المنسف الكركي.