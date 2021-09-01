60 % من المدارس الخاصة لم تسلم “العقد الموحد” للمعلمين

الوكيل الاخباري - أوضحت النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص، أن 60% من المدارس الخاصة لم تقم بتسليم المعلمين والمعلمات نسخة من العقد الموحد المعتمد، والذي ينظم العلاقة بين الطرفين ويحفظ حقوق العاملين في قطاع التعليم الخاص.



وقال رئيس لجنة المعلمين في النقابة لؤي الرمحي، في بيان صحفي اليوم، إن النقابة رصدت مع بدء العام الدراسي وعودة التعليم الوجاهي ضمن المرحلة الثالثة لخطة فتح القطاعات، مخالفات تتعلق بعدم تسليم العقد الموحد للمعلمين، مشيرة إلى أنه الوثيقة القانونية التي تكفل حقوق المعلمين العمالية بما فيها فترة العمل التجريبية، وأن المسودة التي التي تلجأ إليها مدارس خاصة غير قانونية.

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