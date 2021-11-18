68% نسبة متلقي اللقاح المضاد لكورونا في معان

الوكيل الإخباري- قال محافظ معان، فراس الفاعور، الخميس، إنّ الوضع الوبائي في المحافظة "مسيطر عليه"، ونسبة متلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا في المحافظة وصلت إلى 68%.



وأضاف الفاعور، أنه تم تشكيل 13 فريقا لمتابعة المخالفين لأوامر الدفاع وزيارة الدوائر والمؤسسات الرسمية ومتابعة تطبيق سند ومتلقي المطعوم ومخالفة المنشآت وضبط المخالفين وتوديعهم للقضاء.



وبين، أنه تم ضبط وتحرير 13 مخالفة لمنشآت في اليومين الماضيين نظرا لعدم تلقي العاملين فيها المطعوم المضاد لفيروس كورونا؛ سواء للجرعة الواحدة أو الجرعتين، وإغلاق منشآت مؤقتا لحين تصويب أوضاعها.



وتابع: "لم تسجل في معان أي مخالفة لأوامر الدفاع المتعلقة بالالتزام بالحجر الصحي المنزلي".



وأوضح، أن عدد المصابين بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة بلغ 16706 مصاب وعدد الوفيات 114 وفاة، وبلغ العدد التراكمي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة 150420 ألف فحص بمعدل 400 مسحة يوميا.

اضافة اعلان