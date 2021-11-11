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الخميس، 11-11-2021 12:26 م

422 ألف دينار كلفة إنجاز عدة مشاريع شبابية في معان

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الوكيل الإخباري- انجزت مديرية شباب محافظة معان، عددا من مشاريع البنية التحتية لخدمة القطاع الشبابي في المحافظة والنهوض به.

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وقال مدير المديرية الدكتور مخلد المجالي، إنه تم استلام مشروع مركز شباب الشوبك النموذجي والبدء بتشغيله لخدمة القطاع الشبابي.


واكد اليوم الخميس، أن تكلفة المشروع بلغت 200 ألف دينار، وتم استلام مشروع ملعب اذرح الخماسي وتشغيله لاستقطاب فئة الشباب وتوفير بيئة محفزة لهم، بكلفة بلغت 92 ألف دينار.


وأضاف انه تم تنفيذ جملة من أعمال التطوير والصيانة لعدد من مرافق مجمع سمو الأميرة هيا الرياضي بكلفة 130 ألف دينار، شملت تنفيذ ممرات آمنة لجمهور الملاعب، واستكمال إنارة المجمع وفق متطلبات وشروط اتحاد كرة القدم، وإعادة تأهيل المنصة الرئيسة، وإعداد البنية التحتية للملعب، وصيانة صالة المجمع وتنفيذ مشروع فتح وتعبيد طريق كمدخل من الطريق الدولي باتجاه المجمع، وإجراء أعمال صيانة وتطوير لمبنى مديرية الشباب.


واوضح المجالي، أن العمل جار حاليا على تنفيذ مشروع مركز شباب بسطة الجديد بكلفة 220 ألف دينار ضمن مسطح 600 متر مربع، تشمل مرافق لخدمة الشباب، مشيرا الى ان نسبة الانجاز وصلت 90 بالمئة، كما تم البدء بتنفيذ مشروع إنشاء ملعب خماسي في روضة الأمير راشد بكلفة 100 ألف دينار، لخدمة القطاع الشبابي في المنطقة.


وقال ان العمل جار لإعداد مخططات ودراسات هندسية لتنفيذ مشروع الملعب الأولمبي في مجمع سمو الأميرة هيا، بكلفة تقريبية تصل الى 180 ألف دينار، مبينا أن المشروع سيسهم في توفير بيئات رياضية وترفيهية آمنة للشباب.

 

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