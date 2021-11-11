التوثيق الملكي يصدر كتاب تاريخ معان الأحوال الاجتماعية والاقتصادية والإدارية

الوكيل الاخباري- أصدر مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي، ضمن سلسلة الرسائل الجامعية لعام 2022، كتاب "تاريخ معان خلال الفترة 1921- 1989م الأحوال الاجتماعية والاقتصادية والإدارية"، للدكتور محمد عبد الهادي الجازي.

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وقال المركز في بيان اليوم الخميس، إن الدراسة تضمنت مقدمة وأربعة فصول وخاتمة، تناول فيها الباحث الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والإدارية في مدينة معان، من خلال التعرف إلى طبيعة السكان والتجمعات السكانية، والعادات والتقاليد السائدة في المدينة، والتغيرات التي جرت عليها.



وتكشف الدراسة أهم النشاطات الاقتصادية التي كانت سائدة في معان خلال فترة الدراسة، وأثرها في تطور المدينة، وانتعاش اقتصادها.



كما بينت الأوضاع الإدارية في مدينة معان، من خلال رصد أهم مراحل التشكيلات الإدارية في المدينة قبل فترة الدراسة وخلالها، مشيرة إلى أهم الدوائر الحكومية والمؤسسات التي كانت في المدينة خلال فترة الدراسة، وكيف تطورت.



وأشار المركز إلى أن الدراسة اعتمدت أسلوب تحليل الوثائق المختصة بتاريخ المدينة، ومن أهمها: قرارات مجلس بلدية معان، سجلات المحاكم الشرعية لمحكمة معان رقم (1)، سجل إعلامات شرعية مدينة معان، بالإضافة إلى الوثائق البريطانية، والوثائق الهاشمية المنشورة، والجريدة الرسمية.



ولف إلى رجوع الباحث إلى المصادر التاريخية، وكتب الجغرافية والرحالين، وإجراء مقابلات شخصية مع ذوي الاختصاص والمعاصرين.