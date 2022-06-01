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الأربعاء، 01-06-2022 12:36 م

7.3 مليون اشتراك بخدمات الهاتف المتنقل في المملكة

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الوكيل الإخباري - بلغ مجموع أعداد المشتركين في خدمات الهاتف الثابت حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي 268 ألف مشترك.

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وتوزعت الاشتراكات على 176 ألف مشترك لخدمات الهاتف الثابت (منزلي)، و92 ألف مشترك لخدمات الهاتف الثابت (تجاري)، بنسبة انتشار وصلت الى 2.41 بالمئة وفقا لعدد السكان، وذلك بحسب تقرير احصائي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء.


وتناول التقرير مؤشرات قطاع الاتصالات للربع الأول من العام الحالي لخدمات الهاتف الثابت وخدمات الهاتف المتنقل وخدمات الانترنت عريض النطاق.
وأشار الى تسجيل ما مجموعه 19.5 مليون دقيقة اتصال خلال الربع الاول، شاملة الحركة الهاتفية الارضية المحلية بين المحافظات و الحركة الهاتفية الدولية مع دول العالم، موزعة على الحركة الهاتفية المحلية بمجموع 17.4 مليون دقيقة، أي ما مجموعه 2.2 مليون دقيقة للحركة الهاتفية الدولية.


وبلغ مجموع اشتراكات الهاتف المتنقل 7.3 مليون اشتراك حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي، موزعة على اشتراكات الدفع المسبق بمجموع 5.4 مليون اشتراك، والدفع اللاحق بمجموع اشتراكات بلغت 1.9 مليون اشتراك، كما بلغت نسبة الانتشار اشتراكات الهاتف المتنقل حتى نهاية الربع الأول 65.5 بالمئة وفقا لعدد السكان.


وبين التقرير، تسجيل 355 ألف اشتراك باستخدام تقنية الفايبر حتى نهاية الربع الأول، في المقابل سجلت اشتراكات الإنترنت عريض النطاق باستخدام تقنية "اف.بي.دبليو.ايه"، اي ما مجموعه 238 ألف اشتراك، في حين بلغ مجموع اشتراكات خدمات الانترنت باستخدام تقنية "ايه.دي.اس.ال" 129 ألف اشتراك مع نهاية الربع الأول.


 




 

 


 

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