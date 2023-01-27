700 عام على بناء أحد أقدم مصانع السُكَّر في العالم بغور النَّقع الأردني

الوكيل الاخباري - أنتج سكان غور النَّقع الأردني في وادي الأردن قبل 700 عام أجود أنواع السُّكَّر بنوعيه الأسود والأبيض وتمَّ تصديره إلى دول العالم، وهذا ما ترويه غُرف وجُدران أقدم مصانع السُّكر، والتي ما زال الأردن يحافظ عليها ويعتني بها، لتكون شاهدًا على تاريخ المملكة الطويل.



وقطعت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) مسافة 200 كيلو متر من العاصمة عمَّان باتجاه جنوب المملكة، وفي هذه الرِّحلة لم نعبر طريق الجنوب الصَّحراوي، بل سِرنا مسافة قصيرة قبل أن تنخفض تضاريس الأردن إلى 400 متر تحت سطح البحر، ثُمَّ اتجهنا ملاصقين للبحر الأزرق الميت عبر طريق طويل، وانتهي البحر وبدأت مناطق الأغوار الجنوبية، لنصل أخيرًا إلى أحد أقدم مصانع إنتاج السُّكر في العالم في غور النَّقع.

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