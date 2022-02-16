75 دينار السقف الأعلى لعلاج من يمتلك تأمين صحي حكومي في المستشفيات الخاصة

الوكيل الإخباري - كشف مدير إدارة التأمين الصحي في وزارة الصحة، الدكتور نايل العدوان، أن علاج المشمولين بالتأمين الصحي في أقسام طوارئ المستشفيات الخاصة يغطي لقيمة 75 ديناراً كسقف أعلى.

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وأكد العدوان لـ " الوكيل الإخباري" أن العلاج سيكون فقط بالمستشفيات المتعاقد معها، منوهاً إلى أن الوزارة بابها مفتوح لأي مستشفى يرغب بالتعاقد.



وبيّن أن المستفيدين من هذا العلاج هم المرضى المؤمنين ومنتفعيهم من الدرجتين الثانية والثالثة.



ويأتي هذا الاتفاق كملحق لإتفاقية المستشفيات الخاصة مع وزارة الصحة.